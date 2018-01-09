Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Aydın (65) için Erbaa Büyük Camisi'nde tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı, Erbaa şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine gazinin ailesi ile yakınları, Tokat Garnizon ve Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Garnizon Komutanı Asteğmen Oğuz Erbaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çelebi, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Çime ve vatandaşlar katıldı.
Erbaa ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
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