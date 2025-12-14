Kıbrıs Gazisi ve Vatan Partisi Eski İlçe Başkanı Ekrem Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi ve Vatan Partisi eski Kırklareli Babaeski İlçe Başkanlarından Ekrem Karaca hayatını kaybetti. Karaca, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuk babası olan Ekrem Karaca, İstanbul Cami Altı Tersanesi’nden emekliydi ve Babaeski’de ikamet ediyordu. Uzun yıllar Vatan Partisi’ne emek veren Karaca, parti bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Tedavi gördüğü Babaeski Devlet Hastanesi’nde 73 yaşında yaşamını yitiren Karaca için Cedid Ali Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kıbrıs gazisi olan Karaca, ikindi namazının ardından askeri törenle ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Karaca’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.