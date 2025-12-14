Kıbrıs Gazisi ve Vatan Partisi Eski İlçe Başkanı Ekrem Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi, Vatan Partisi eski Babaeski İlçe Başkanı Ekrem Karaca, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kıbrıs Gazisi ve Vatan Partisi Eski İlçe Başkanı Ekrem Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kıbrıs gazisi ve Vatan Partisi eski Kırklareli Babaeski İlçe Başkanlarından Ekrem Karaca hayatını kaybetti. Karaca, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuk babası olan Ekrem Karaca, İstanbul Cami Altı Tersanesi’nden emekliydi ve Babaeski’de ikamet ediyordu. Uzun yıllar Vatan Partisi’ne emek veren Karaca, parti bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Tedavi gördüğü Babaeski Devlet Hastanesi’nde 73 yaşında yaşamını yitiren Karaca için Cedid Ali Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kıbrıs gazisi olan Karaca, ikindi namazının ardından askeri törenle ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Karaca’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım iddiasında gerçek ortaya çıktı: Saygı Öztürk’ü arayan kişinin kimliği tespit edildi“Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım iddiasında gerçek ortaya çıktı: Saygı Öztürk’ü arayan kişinin kimliği tespit edildiGündem
"100 lirası olmayan kokacak!” Ankara’da otellerde kalan emekliler konuştu"100 lirası olmayan kokacak!” Ankara’da otellerde kalan emekliler konuştuGündem
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Kıbrıs gazisi vatan partisi
Günün Manşetleri
Kendisini ‘Ben Yeşil’ diye tanıtmıştı...
Ankara’da otellerde kalan emekliler konuştu
Kırmızı bültenle aranan 20 suçlu Türkiye'ye getirildi
Binali Yıldırım’ın kardeşi de o fotoğraftaydı
En temel gıdalarda skandal!
Eurovision birincisi ödülünü iade ediyor!
Sağanak, rüzgar ve kar uyarısı
“En önemli gündem maddemiz Gazze”
Suriye'deki saldırıda 3 kişi öldü
TBMM’de taciz soruşturması
Çok Okunanlar
En temel gıdalarda skandal! En temel gıdalarda skandal!
21 il için tarih verildi! Kar yağışı başlıyor 21 il için tarih verildi! Kar yağışı başlıyor
Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
A101 18 Aralık İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101 18 Aralık İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı!