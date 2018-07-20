Emekli Albay Muzaffer Tekin...Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdiği kahramanlıkla ile adını tarihe yazdırdı. FETÖ'nün Ergenekon tertibine uğradı, kumpasa karşı mertçe direndi. Kumpas döneminde kanser teşhisi kondu. Kıbrıs harekatı kahramanı Muzaffer Tekin'i ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Yakın dostları "Zafer Yüzbaşı" derdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk ayak basan isimlerdendi.



Henüz 1 yıllık teğmenken katıldı harekata. En çok muharebeye de o girdi, takım komutanı oldu.



Savaşın en kritik alanlarından biri olan; Lapta ile Karapa arasındaki tepeyi Grivas'ın EOKA-B'cilerinden geri aldı.



Henüz 24 yaşında, "üstün cesaret ve feragat altın madalyası" aldı. Kıbrıs Türkleri, ele gerçirdikleri tepeye "Zafer Tepe" adını verdi.



O sadece Kıbrıs vephesinde direnmedi. Emekli olduktan sonra "ermeni soykırımı yalanı" ile de mücadele etti. Kıbrıs sorunuyla ilgili çalışamlarını da aralıksız sürdürdü.



Ve o kahraman komutan FETÖ'nün Ergeneko kumpasına dahil edildi. Ergenekon Kumpasının baş aktörlerinden Zekeriya Öz'ün devraldığı dosya kapsamında 2007 yılında tutuklandı.



Tekin, bu ağır suçlamayı kaldıramadı. Silivri'de öğrendi kanser olduğunu. 4 buçuk ay hastane hastane dolaştırıldı. O sırada hastalığı ilerledi ve son evreye ulaştı. Teşhis geciktiği için tedavisi yapılamadı.



Tekin Türk Milletinin de desteğiyle Ergenekon'dan zaferle çıktı ama hastalığı onu bırakmadı. "Zafer Yüzbaşı" 1 Nisan 2015 günü aramızdan ayrıldı.



Kıbrıs'ın Zafertepe'sine adını veren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zaferi götüren o kahraman Albayı, ve tüm Kıbrıs şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.



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