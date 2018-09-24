Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerine hakları müzakere görüntüsü altında gasp edilmek isteniyor. Rum tarafı fırsat kollayarak Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünü müzakere masasına taşımaya çalışıyor. Uzmanlar bazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticilerinin tavrını "Rum tarafına cesaret verici" olarak yorumluyor.

Müzakere görüntüsü altında Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin çıkarları hedef tahtasında.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 29 Eylül tarihinde Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres ile görüşecek. Guterres aynı zamanda Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından da Ekim ayında müzakere masasının yeniden toplanması bekleniyor.



Masa toplanmadan önce ise müzakerelerde Kıbrıslı Türkleri temsil eden isimler tartışama konusu oldu. Akıncı'nın, müzakere masasının toplanması için Türkiye'nin garantörlüğünü reddeden Guterres Belgesi'ni kabul ettiği belirtildi. Yine müzakere masasında olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun "Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci" ilan ettiği üniversite tezi ortaya çıktı. Aydınlık gazetesinin sorularını yanıtlayan Burcu, ‘Türk işgali’ ifadesini kullanmasını ‘uluslararası terminoloji’ diye savundu.



Akıncı ve Burcu'dan cesaret alan Rum ve Yunanistan tarafı ise müzakerelerin garantörlük konusunda başlayacağını ilan eden beyanlarda bulundu. Uzmanlara göre ise garantörlük kesinlikle bugünün konusu değil.



ulusal.com.tr