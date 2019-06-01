Doğu Akdeniz hareketli. Doğalgaz arama çalışmaları ve bölgedeki ekonomik zenginliklerin paylaşımı suları ısındırıyor. Bölgedeki kilit yer ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yeni koalisyon hükümetinin kurulması ile Başbakanlık görevine gelen Ersin Tatar bölgesel gelişmelerle ilgili Sputnik'e önemli açıklamalar yaptı. Tatar, "Türkiye barışın teminatıdır" dedi, Kıbrıs adasında iki devletin varlığını dünyanın kabul etmesi gerektiğini vurguladı

Türkiye Doğu Akdeniz'de kararlı adımlar atıyor. Ancak bölgedeki aktör sayısı her geçen gün artıyor. Amerika kontrolünde bölgedeki Türkiye karşıtı faaliyetlerin odak noktalarından biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hükümet değişikliğinin ardından yeni Başbakan Ersin Tatar oldu. Tatar, Sputnik'e önemli açıklamalar yaptı.



Ersin Tatar, Kıbrıs için federasyonun çözüm olmadığını vurguladı. Tatar, "Artık önümüzde iki devletli çözümler var." diye konuştu.



Türkiye'nin adadaki askeri varlığı da oldukça kritik. Tatar, Türk askerinin adadaki barışı ve güvenliği sağladığını belirtti, "Türk ordusu çekilirse o zaman gerçek anlamda çatışma doğabilir." ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, eğer Avrupa Birliğine girilse bile, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunu söyledi.



Güney Kıbrıs Rum Kesiminin bölgedeki tutumunu da değerlendirdi Tatar. "Rumların, ‘bu zenginliklerin hepsi benimdir’ tutumu kabul görmüyor" değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'ya da önemli bir çağrı yapan Ersin Tatar, "Türkiye’nin Ruslarla iyi münasebetleri vardır. Biz de narenciye ve diğer alanlarda Rusya’yla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu tarafta da yaşayan çok sayıda Rus var. Bizimle beraber her türlü imkanı paylaşabilmelerini diliyorum." dedi.



ulusal.com.tr

