Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni hükümetin kurma arayışları sürüyor. Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'a verildi. Tatar'ın 15 gün içinde yeni hükümeti oluşturması gerekiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, makamında kabul ettiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.



Cumhurbaşkanı Akıncı bir süreden bu yana, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni hükümetin kurulması konusunda görüşmeler yürütüyordu.



Salı günü siyasi parti liderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı sonunda hükümeti kurma görevini Ersin Tatar'a verdi.



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar, partinin yetkili organlarından yetki alarak en kısa zamanda koalisyon görüşmelerine başlayacağını duyurdu.



Tatar, hafta sonuna kadar süreci en iyi şekilde yönetmek istediğini, hükümet boşluğunu ülkeye daha fazla zarar vermeden gidereceklerini kaydetti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35'inci hükümetini kurma görevini alan Tatar'ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.



ulusal.com.tr

