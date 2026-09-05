Kıbrıs'taki feribot faciasında ölen kadının eşinden şoke eden iddialar!

12 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise halen arandığı faciada eşini yitiren acılı koca Abbas Demir, Girne tepelerinden feribotun batış anına tanıklık ettiğini anlatırken gemi personeline ve işletmeci firmaya çok sert suçlamalarda bulundu.

GEMİNİN BATIŞINI GİRNE TEPELERİNDEN ÇARESİZCE SEYRETTİ

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul eden Abbas Demir, eşinin çalışma izni prosedürleri ve yeni iş görüşmesi için Türkiye'ye geçmek üzere feribota bindiğini söyledi.

Olay günü yaşanan dehşeti aktaran Demir, eşiyle saat 11.30'da telefonda konuştuktan bir saat sonra yeğeninden gelen telefonla geminin battığını öğrendiğini ifade etti.

Hızla Girne sırtlarına çıktığını belirten acılı eş, geminin 12.10 sıralarında yan yattığını, saat 15.00 sularında ise tamamen sulara gömüldüğünü tepeden çaresizce izlediğini dile getirdi.

KAPILARI KİLİTLEYİP KENDİNİ DENİZE ATTI İDDİASI

Faciada ihmaller zincirinin bulunduğunu ve hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Abbas Demir, gemi kaptanına yönelik ağır iddialarda bulundu:

Kaçış İddiası: Kaptanın yolcuları tahliye etmek yerine erken davrandığını öne süren Demir, "Mazot döküp, kapıları kilitleyip, kendini atıp kaçmanın ne alemi var? Bu kişi resmen katliam yaptı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaptan Sorumluluğu: Uluslararası denizcilik kurallarını hatırlatan Demir, bir kaptanın can yeleklerini dağıtıp en son tahliye olması gerektiğini, gemiyi terk eden kaptanın ve işletmeci firmanın doğrudan suçlu olduğunu savundu.

Yargı Takibi: Eşini toprağa verdikten sonra Kıbrıs'a döneceğini belirten Demir, firmanın ve personelin hak ettikleri cezayı alması için davanın peşini bırakmayacağını kaydetti.

CENAZE ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLİYOR

TSK unsurlarının denizden yürüttüğü yoğun arama tarama çalışmaları neticesinde cansız bedenine ulaşılan 5 çocuk annesi Elmas Demir'in naaşı, bugün öğle namazına müteakip Eskişehir İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.