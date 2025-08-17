Kick yayıncısı Jrokez Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan 26 yaşındaki Jrokez, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.



Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki genç yayıncı, Ankara’da ikamet ettiği konutun balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

