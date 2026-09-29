Kıdeme 2 gün kala işten atılmıştı: AYM'den milyonları ilgilendiren emsal işe iade kararı!

Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin işe iade kararını bozan istinaf mahkemesinin "gerekçeli karar hakkını" ihlal ettiğine hükmederek yeniden yargılama yolunu açtı.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE MAHKEME SÜRECİ

İşten Çıkarma Süreci: 15 Mart 2021'de bankada göreve başlayan Gülşah K., 13 Eylül 2021'de "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkarıldı. COVID-19 nedeniyle raporda olduğu 5-18 Eylül tarihleri arasında fesih ihbarnamesi kendisine 18 Eylül 2021'de tebliğ edildi.

Yerel Mahkemenin Kararı: İş mahkemesi, çalışanın kıdeminin 6 aya tamamlanmasına 2 gün kala fesih yapıldığını, raporlu olduğu dönemde ihbarnamenin geç tebliğ edilmesi nedeniyle iş güvencesinden yararlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca savunmasının alınmadığına vurgu yapılarak işe iade kararı verildi.

İstinafın Kararı: Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi ise kıdemi 5 ay 28 gün olarak hesaplayıp bankayı haklı buldu ve davayı reddetti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN "GEREKÇELİ KARAR" VURGUSU

Kararın ardından AYM'ye bireysel başvuruda bulunan Gülşah K. haklı bulundu. Anayasa Mahkemenin kararında, yerel mahkemenin kıdem süresini ve rapor detaylarını gerekçeleriyle ortaya koyduğu, ancak istinaf mahkemesinin davanı reddine ilişkin yeterli ve yasal gerekçe sunmadığı vurgulandı. Bu kapsamda adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği belirtilerek, dosya yeniden yargılama yapılması için ilgili istinaf dairesine gönderildi.