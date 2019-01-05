Ukrayna'nın Ankara-Moskova ilişkilerine "Kırım" üzerinden zarar verme çabası, Dışişleri Bakanlığının restiyle engellendi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, başkentte düzenlenecek Kırım etkinliğinin iptal edilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı talebi "Kabul edilemez" diyerek reddetti. Ulusal Kanal'ın özel haberi...

Ukrayna'nın, Ankara-Moskova ilişkilerini bozma çabasına Türkiye izin vermedi.



15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara'da Kırım Tatar Günleri etkinliği yapıldı. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte Kırım tatarlarının kültürleri anlatıldı.



Ukrayna'nın ise etkinliği engellemek için Dışişleri Bakanlığı'nda girişimde bulunduğu belirtildi. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Büyükelçi Subiha, görüşmede Kırım'dan gelen 40 kişinin; Rusya vatandaşlığını bilinmesine rağmen Ukrayna vatandaşı olduğunu ve sahte Rusya pasaportu ile geldiğini iddia etti. Subiha, Dışişlerinden 40 kişiden oluşan Rus heyetinin Türkiye'ye sokulmamasını talep etti.



Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bu talebin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Talebi reddeden yetkililer, etkinliği Türkiye vatandaşlarının düzenlediğine dikkat çekti.



Ukrayna, girişimlerine Türkiye'de faaliyet gösteren Kiev yanlısı Kırım Tatar dernek ve vakıflarıyla da devam etti. Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına etkinliğin engellenmesi için dilekçe verildi. Ancak dilekçeler resmi makamlardan karşılık bulmadı.



HABER: ERAY ÇELEBİ

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