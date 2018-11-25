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Kihtir: Kadını hedef alan şiddet insanlık suçudur

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele için pedal çevirdiler. Kadıköy'de buluşan turuncu pedalşörlere Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkanı Adayı Dr. Tuğrul Kihtir'de destek verdi.

Kihtir: Kadını hedef alan şiddet insanlık suçudur

Dünyada her gün 3 kadından 1'i eşinden fiziksel veya cinsel şiddet görüyor. 2 kadından 1'i eşi veya ailesi tarafından öldürülüyor. 

"Bilinçsiz şiddet olmaz" diyen turuncu pedalşörler kadınlar için pedal çevirdi. 

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde sabah erken saatlerde İstanbul Kadıköy'de buluştular. 

Lions ve Leon kulüplerinin düzenlediği etkinlikte kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu yelekler giyildi. 

Etkinliğe Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkanı Adayı Dr.Tuğrul Kihtir'de katıldı. 

Kihtir kadını hedef alan cinsel, fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Kalamış Parkı'ndan yola çıkan turuncu pedalşörlerin son durağı Göztepe Parkı oldu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #tuğrul kihtir #vatan partisi
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