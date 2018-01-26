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Kılaçdaroğlu'dan Berberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde tutuklu bulunan Enis Berbeoğlu'nu ziyaret etti.

Kılaçdaroğlu'dan Berberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde tutuklu bulunan Enis Berbeoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi'nce düzenlenen ''Soğanlık Yeni Mahalle Tapu Dağıtım Töreni''nin ardından, Maltepe Cezaevi'ne giderek burada tutuklu bulunan Berberoğlu'yla görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi genellikle milletvekillerimizin görüşünüz alıyoruz. Onları dinliyoruz. Enis Bey şu anda hapiste, haksız yere yatıyor. Gerçekten suçsuz yere yatıyor. Onun da görüşlerini almak istedim. Bu arada kendisini dinledim, görüşlerini aldım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun sağlığının ve moralinin iyi olduğunu ifade ederek, "Yeni bir kitap hazırlığını sürdürüyor. Kitap yazmada önemli aşama kaydettiğini de ifade etti. Kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, cezaevinden ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü #enis berberoğlu #- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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