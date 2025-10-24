Kilerde servet! Ünlü iş insanı Özkan Halaç'ın halasının evinden 500 kilo altın çıktı

6 Ekim'de İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik gerçekleştirilen operasyon, Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Ülkenin en büyük 5. sanayi kuruluşu olan İAR'a yapılan baskınlarda, şirketin patronu Özkan Halaç ve genel müdür Ayşen Esen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 20'si, 9 Ekim tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"HAYALİ İHRACAT" VE HAKSIZ TEŞVİK İDDİASI

Operasyonun temelinde, eski ve mevcut İAR çalışanlarının da yer aldığı şüphelilerin karıştığı iddia edilen büyük bir usulsüzlük zinciri yatıyor. Şüphelilerin, yurt dışından getirilen altınlara sanki Türkiye'de üretilmiş ve işlenmiş gibi göstererek sahte belgeler düzenlediği öne sürülüyor. Bu yöntemle altınları tekrar yurt dışına satarak 'hayali ihracat' yaptıkları ve bu sayede devletten haksız yere teşvik ödemeleri aldıkları iddia ediliyor. Türkiye'nin konuştuğu bu dev operasyona ilişkin şimdi çok daha çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

HALANIN EVİNDEKİ KİLERDEN 500 KİLO ALTIN ÇIKTI!

Onlar TV'den Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı habere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12 ilçede eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda baskın yapılan adreslerden biri de oldukça dikkat çekiciydi. Jandarma ekipleri, İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucusu olan ve 8 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybeden Fazıl Halaç'ın kız kardeşi N.K.'nın Florya'daki (Bakırköy ilçesi) villasına da baskın düzenledi.

Fazıl Halaç'ın kız kardeşi ve operasyonda tutuklanan İAR'ın şu anki sahibi Özkan Halaç'ın halası olan N.K.'nın evinde yapılan arama, dudak uçuklatan bir sonucu ortaya çıkardı. Villanın kiler bölümünde, fiziki olarak saklanmış halde 500 kilogramın üzerinde külçe altın bulundu.

Baskın sırasında evde bulunan N.K. ve çocukları, jandarma ekiplerince ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Piyasa değeri güncel kurlarla 3 milyar TL'nin üzerinde olduğu hesaplanan bu devasa altın servetinin kaynağı sorulduğunda, aileden şaşırtıcı bir yanıt geldi.

Ev sahibi N.K. ve çocukları, verdikleri ifadede, kilerde bulunan 500 kilogramın üzerindeki altının, merhum iş insanı ve İAR kurucusu Fazıl Halaç'tan kendilerine miras olarak bırakıldığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.