Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra Meclis kürsüsünde! İşte açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl aradan sonra partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısına katılarak kürsüye çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra Meclis kürsüsünde! İşte açıklamaları
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Salondaki partililerin sloganları eşliğinde konuşmasını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, iç siyasetten toplumsal meselelere, yolsuzluk iddialarından yargı kararlarına kadar gündeme dair sert açıklamalarda bulundu.

"Siyasetin unuttuğu kişilerin partisiyiz"

Konuşmasında toplumun göz ardı edilen kesimlerine değinen Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçilerinin durumuna dikkat çekerek Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarına çağrıda bulundu. CHP'nin alt kesimlerin sesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, toplumun ve medyanın unuttuğu, ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Ankara'da 1,5 milyon mevsimlik tarım işçisinin dertlerini dinledim. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na ve Sağlık Bakanı'na sesleniyorum; gitsinler o çocukların eğitimi ve sağlığıyla ilgilensinler. Biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz."

Yargı ve cezaevleri mesajı: "Hiç kimse endişe etmesin"

İfade özgürlüğü ve adalet mekanizmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, iktidara gelmeleri halinde yargı süreçlerinde adil adımlar atılacağını savunarak şunları kaydetti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak ne Osman Kavala kalacak. Ne Selçuk Mızraklı kalacak ne de avukatlar hapislerde kalacak. Bu ülkede hak, hukuk, adalet olmazsa ülke nereye gidecek?"

Siyasi ahlak ve TBMM'deki sahte oy iddiası

Siyarette ahlak ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamalarla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Ak Parti milletvekillerinin sahte oy pusulası kullandığını öne süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolsuzun, hırsızın, malı götürenlerin yanında durulmaz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz. Meclis'te kanun görüşülürken 76 AK Parti milletvekili sahte oy pusulası kullandı. Bu belgelendi. Sahte oy kullanmak ahlaksızlıktır, erdemsizliktir. Meclis Başkanı bu olayın üzerine gitmezse en az o kadar suçludur. Bay Kemal bunları unutmaz, her ortamda söylemeye devam edeceğiz."

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