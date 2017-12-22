CHP lideri Kılıçdaroğlu, BM'nin Kudüs kararıyla ABD'ye gerekli dersin verildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan BM'nin Kudüs kararına yönelik bir açıklama geldi.



"Bu oylama, sadece Ortadoğu için değil dünya için çok önemli bir oylama" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin 'Ben dünyaya egemenim' diye ortaya çıktığı ortamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını geri çekmesi talebini içeren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” kabul edilmişti.



Oylamaya katılan 172 ülkenin 128’i kabul oyu kullanırken 9 ret, 35 çekimser oy kullanmıştı.