CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı Anayasa'ya aykırı olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım için Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmeyeceklerini söyledi. YSK'ya yönelik çeşitli suçlamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçim kurulunun hukuka uygun kararlar almadığını savundu

CHP, Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeden Anayasa'ya aykırı olarak belediye başkan adayı yapılan Binali Yıldırım için Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmeyecek.



Açıklamayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu, YSK'nın hukuka uygun kararlar almadığını öne sürdü.

"Orada oturan, karar veren 10 yargıç, yargıç değil Yüksek Seçim Kurulunun çetesini oluşturmaktadır."



16 Nisan halk oylaması sonrası Yüksek Seçim Kurulu üyeleri için "Çete" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, kurul üyelerine yönelik yeni suçlamalar yaptı.



CHP YSK'YA GİTMEYECEK

Kılıçdaroğlu, "YSK hukuka uygun hiçbir karar almıyor. Alamaz da. Çünkü YSK’nin iradesi yok, irade sarayda. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz ki, nesine başvuracağız. Hukuku, evrensel hukuku tanımayan bir kuruma ne diyeceksiniz?" diye sordu.



Kılıçdaroğlu, 31 Mart'taki yerel seçimler için yürüttükleri ittifak sürecine ilişkin de konuştu.



İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Kılıçdaroğlu, "İyi Parti ile görüşmeler sürüyor, Saadet Partisi’yle dirsek temasımız devam ediyor, artık sonuna geldik. En kısa zamanda adayları açıklayacağız. Ayın 16’sında bir Parti Meclisi toplantımız var. Yetiştirebildiğimiz kadarıyla 16’sında, yetiştiremediğimiz yerler olursa da onu da en geç bir hafta sonra bitireceğiz." dedi.





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