CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı 1 buçuk saatlik zirvede, son dönemde yaşanan her ayrıntıyı konuştuklarını söyledi. Gazetecilerin sorularına net yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, "Aklınıza gelebilecek her şeyi konuştuk" dedi. Görüşmede, OHAL'in uzatılması, kararnameler, Barzani'in referandumu ve İdlib operasyonlarının da gündeme geldiği öğrenildi

Görüşme beklenenden uzun sürdü. Her konu masaya yatırıldı.



Başbakan Binali Yıldırım'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı bir buçuk saatlik zirvenin bazı ayrıntıları ortaya çıktı.



Kılıçdaroğlu, zirveye ilişkin gazetecilerin sorusuna net bir yanıt vermedi, "Aklınıza gelebilecek her şeyi konuştuk, söylenebilecek her şeyi söyledim" dedi. CHP lideri zirvenin toplamına ilişkin "İstediğiniz yanıtları alabildiniz mi?" sorusuna da "İyi geçti" yanıtını vermekle yetindi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre CHP heyeti, OHAL'in uzatılması, Kanun Hükmünde Kararnameler, ve müftülere nikâh kıyma yetkisi verilmesi konusunda rahatsızlığını iletti. Kılıçdaroğlu, OHAL'in neden uzatıldığını sorarak, "Bir daha uzatacak mısınız, bu son mu?" ifadesini kullandı. Yıldırım ise ihtiyaç olduğu sürece OHAL'in uzatılabileceğini belirtti.



Habere göre Kılıçdaroğlu, müftülere nikah yetkisinin laiklik ilkesine aykırı olduğunu ve kamuoyunda da tepkiyle karşılandığını, bu düzenlemenin yasalaşmaması gerektiğini vurguladı. Yıldırım ise müftülerin de devlet memuru olduğunu ifade etti.



Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği bir diğer konunun ise terör örgütü DHKP-C şüphesiyle tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın durumu oldu. CHP lideri, Gülmen ile Özakça'nın serbest bırakılmasını ve durumlarının OHAL Komisyonu'nda öncelikli görüşülmesini talep etti.



Başbakan Yıldırım da tutuklu isimler hakkında Kılıçdaroğlu'na bir dosya verdi. Gazetecilerin dosyada ne olduğu sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Henüz okumadım" yanıtını verdi.



CHP'li heyeti, İdlib operasyonu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bölünme referandumu, AB ile ilişkiler ve ABD ile vize krizi konularında da rahatsızlığını gündeme getirdi.



