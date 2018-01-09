CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin OHAL’i uzatma kararına tepki gösterdi. “FETÖ ile mücadele değil muhalefetle mücadele ediyorlar” diyen Kılıçdaroğlu’nun gündeminde taşeron düzenlemesi de vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL’i uzatma kararına tepki gösterdi.

"FETÖ ile mücadele ise yap kardeşim. FETÖ ile mücadele değil muhalefetle mücadele ediyorlar. Gerçekleri yazan gazetecilerle gazetelerle mücadele ediyorlar. Hapishanelerde yatan yüzlerce öğrencimiz var."



Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun hedefinde taşeron düzenlemesinin yer aldığı kararnameler de vardı.

"Bir KHK ile taşeron işçilerin sorunlarını çözmeye çalıştılar ama çözemediler. İki türlü çifte standart yaptılar. Kadroya alıyoruz ama kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olamayacaksınız dediler. Nasıl kadro veriyorsun?"



Kılıçdaroğlu, hakimler üzerinde de baskı olduğunu öne sürdü.

"Hakimler üzerinde büyük baskı var. HSK görevini sağlıklı yapamıyor. HSK'nın üyelerine sesleniyorum saraydan talimat alıp karar verecekseniz o görevden ayrılın. Hakimler Saray Kurulu olmayın. Gece yarısı hakim değiştiriyorlar."





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