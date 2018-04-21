CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın bir araya geleceğini belirterek, ''Pazartesi günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ile İyi Parti'nin yarın bir araya geleceğini açıkladı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevi’nde ziyareti sonrası açıklama yaptı. Saat 14.00 sıralarında geldiği cezaevinde yaklaşık 1 saat kalan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun moralinin iyi olduğunu belirterek, ” Gündemi yakından izliyor. Elbetteki biran önce buluşmak istiyor. Biz de arzu ediyoruz. İnşallah tekrar parlamentoya milletvekili olarak seçilecek. Uzun süerdir haksız yere yattığını tüm dünya biliyor. Adaletsizliğin sone ermesi lazım. Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce karar verip bu adaletsizliği gidermesi gerekiyor. En büyük arzumuz bu. Yoksa seçimle tekrar seçmenle buluşması parlamentoya gelmesi onu rahat ettirmiyor. Onun en büyük arzusu adaletin tecelli etmesi” diye konuştu.



'SALI'YI BEKLEYELİM'



Parti içinde bir anket yoklaması yaptırdığı ve bir takım isimler belirlediği iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu, “Size ‘Abdullah Gül aday mı?’ diye sorulduğunda ‘şimdilik değil’ demiştiniz Bir çatı aday çıkarma ihtimaliniz var mı?” sorusuna ise “Salı’yı bekleyelim. Temel beyle görüşeceğiz. Pazar günü Akşener ile görüşmeler yapacağız” yanıtını verdi.



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