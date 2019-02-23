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Kılıçdaroğlu çöp toplayan kadın fotoğrafı hakkında konuştu

Siyasilerin seçim mesaisi sürüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün hem İstanbul hem Kahramanmaraş'ta konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Antalya'daydı. Kılıçdaroğlu, tanzim kuyrukları üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi O kuyrukların varlık kuyruğu olduğunu söylüyorsun Sen de girsene kuyruğa" dedi

Kılıçdaroğlu çöp toplayan kadın fotoğrafı hakkında konuştu

Seçim mesajisi tüm hızıyla sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in proje tanıtım toplantısında konuştu. Çok tartışılan "Çöp toplayan kadın" tablosuna değindi.

Hedefinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı.

Kılıçdaroğlu, "En varlıklı adam sensin" çıkışı yaptı.

AKP Genel Başkanı Erdoğan ise Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Daha öncesinde de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılan Erdoğan burada "Kadın Müzesi"nin inşa edileceğini duyurdu.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu
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