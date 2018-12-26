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Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
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Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Savaş bir sağlık sorunudur" açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği'ne destek ziyareti yaptı. TTB, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı sırasında operasyon karşıtı açıklama yayımlamış ve bu bildiri için soruşturma başlatılmıştı.

Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı açıklama nedeniyle haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği'ne destek ziyaretinde bulundu.

Türk ordusu Afrin harekatına başarıyla devam ederken, operasyon karşıtı açıklamalar yapmıştı Türk Tabipleri Birliği. Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi üyelerine bir kez daha sahip çıktı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin demokrasilerde önemli görevleri bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları sadece kendi alanlarıyla ilgili değil, kendi alanlarını dolaylı olarak ilgilendiren diğer alanlarda da açıklama yapma hakkına sahiptirler." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bunun için doktorların yargılanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #Türk Tabipleri Birliği
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