CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken yerel seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu, "buna izin vermeyiz" dedi. CHP'deki kurultay gündemiyle ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "delegeler kurultay isterse yapacağız" ifadelerini kullandı.

AKP'nin bedelli teklifini de içeren yasa teklifi akıllara "yerel seçim hazırlığı mı" sorusunu getirdi. CHP Genel Başkanı "izin vermeyiz" dedi.



Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya Kemal Kılıçdaroğlu'na "erken seçimlerin öne alınmasına bakışınız nasıl olur?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "buna gerek yok" diye yanıtladı.



"Zaten temmuz ayındayız. Yerel seçimlerin öne alınmasına gerek yok. Çünkü zaten 8 ay sonra seçime gidiyoruz."



CHP Genel başkanı bu yönde bir girişim olduğu takdirde destek vermeyeceklerini belirtti.



CHP'deki olağanüstü kurultayla gündemiyle ilgili de konuştu Kılıçdaroğlu. Konunun gündemde olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



"Delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor... Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum"



Kemal Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nun durumuyla ilgili ise Yargıtay’ın biran önce karar vermesi gerektiğini ifade etti.



ulusal.com.tr



