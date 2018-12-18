Kemal Kılıçdaroğlu CHP PM toplantısında konuşma yaptı. Erdoğan'ın söylediği sözlere cevap vermeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, " Dilin şişecek. Sana cevap vermeyeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;



Bütün sorunları açık yüreklilikle gündeme getiren biziz. Türkiye'nin en güncel sorunlarını samimi, içten, bilgiye dayalı olarak aktarıyoruz.



Türkiye'nin krizden çıkması için eğer biz 13 maddeyi kamuoyuyla paylaştıysak iktidar kanatından biri çıkıpta beyler siz bu maddeleri açıkladınız ama şurası eksik şu yanlış diyemedi.



Biz sadece toplumsal sorunları değil her sorunu gündeme getiriyoruz.



Asgari ücretler CHP'li Belediyelerde net 2200 olacak. Başka belediyelerden kazandığımız işçiler bize geldiklerinde bu farkı onlara ödeyeceğiz.



Kimsenin işine son vermeyeceğiz. Asgari ücretlerin altında çalışanların sıkıntılarını çözmekte boynumuzun borcudur. Çifçinin devletten 154 milyar alacağı var.



Bütün bunları dış güçler mi yapıyor? Dış güçler yapıyorsa bu devlet dış güçlerin elinde mi? Kim yapıyor söyleyeyim. Damatla kayınpeder yapıyor.



Yoksuzluk, işssizlik nedir bilmiyor getirip devletin hazinesinin başına koyuyorsunuz. Bir eli yağda bir eli balda büyümüş.



Bir kibir abidemizde biliyorsunuz sarayda oturuyor. Bütün sorunlar bu 2 kişi yüzünden oluyor. Saraya gidin Lale Devri varoşlara gidin Orta Çağ yaşanıyor.



Saraydaki kibir abidesi diyor ki çifçiye traktör yetiştiremiyoruz diyor. Allah aşkına birileri bunun önüne istatistik koymuyor mu?



Traktör satışları geçen yıla göre yüzde 62 düşmüş. Traktör üretimi de düşüşte. Bu kibir abidesi çıkmış çifçinin gözüne bakarak çifçiye traktör yetiştiremiyoruz diyor.



Bir kibir ittifakıyla karşı karşıyayız. Karşısında hakkı ve ekmeği savunan bizler varız. Herkesin hakkını emeğini savunuyoruz biz.



Erdoğan sokaklara çıkarsanız şunu yaparım bunu yaparım diyor.



Sevgili Erdoğan ben zaten sokaklardayım. Ben vatandaşla beraberim. Mütevazi bir aileden geliyorum. Sen sokağa 3 bin kişiyle çıkıyorsun.



Sokağa çıkarsan seni yaşatmam diyor beyefendi. Sen kimsin de benim yaşamıma karar vereceksin? Kibir abidesi. Kimsin sen?



Emin olun şöyle bakınca üzülüyorum, Türkiye üzülüyor. Halkından kopuk kilosu 4 bin liralık çay içen bir adam kalkacak bana sokağa çıkma diyecek.



Ben onları içsem zaten sokağa çıkamam. Vatandaşın yüzüne bakamam.



Ben senin yaşamasını asla kabul etmem. Kendime de halkıma da hakaret sayarım.



Ekonomiyi, işssizliği, yoksulluğu, asgari ücreti millet düşünmesin diyor. Dilin şişecek. Sana cevap vermeyeceğim. Sen ne dersen de. Ben bildiğim yoldan gideceğim.



Haktan yana, hukuktan yana, ekmekten yana olacağım. Sen milleti sömürüyorsun. 81 milyon vatandaşın ödediği vergiyi londra daki tefecilere veriyorsun.