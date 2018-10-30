CHP Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar için "referandum yapılsın" diyen Kılıçdaroğlu, "SGK'yı asıl batıranlar bunlar" ifadelerini kullandı

"Bir milletin istiklali yoksa o milletin geleceği yoktur." diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk.



Binlerce gencimiz fidan gibi evlatlarımız savaşlarda şehit oldu milyonlarca çocuumuz yetim kaldı. İlk kurulan kuruluşlardan birisi Çocuk Esirgeme Kurumudur. bu yüzden kurulmuştur o cümle. Sıradan bir cümle değildir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.



Atatürk yurtta barış dünyada barış demiştir. Biz cumhuriyet bayramını kutlarken bunları bilmek zorundayız. 23 Nisan'ı 19 Mayıs'ı kutlarken bunları bilmek zorundayız. Onların bize bıraktıkları Türkiye Cumhuriyeti mirasını yüceltmek hepimizin namus borcudur.



Cumhuriyeti kuranlar 1925 yılında uçak fabrikası temelini attılar. 1934 yılında Kayseri'den kalkan ilk uçağımız Ankara'ya indi. Tütün bizim elimizde değildi devletleştirdiler 1929'da toprak reformu yaptılar topraksız köylülere toprak verdiler.



Osmanlı'nın parasını basacak bankası bile yoktu. Peki biz kendi milli paramızı en son hangi bankada bastırdık? 1 Haziran 1930'da Merkez Bankası'nda. Aatürk demek güç demektir. Kimseye boyun eğmemek demektir.



10 Yılda memleketi demir ağlarla ördüler. İşte cumhuriyet budur. Bu yüzden cumhuriyet bizim için vazgeçilmezdir. Irak'ın suriye'nin cumhuriyeti değil. Demokratik laik hukuk sisteminin cumhuriyeti.



Osmanlı'nın borcunu devraldılar ve son kuruşuna kadar ödediler kimseye avuç açmadılar. Cumhuriyet aynı zamanda kadın erkek eşitliğidir. Pek çok ülkeden önce kadına seçme seçilme hakkını cumhuriyet vermiştir. Kadın bu ülkenin kadını. Yeri gelmiş bu kadın kucağında bebeğiyle cepheye vermi taşımıştır. Gazi'nin büyüklüğü asla tartışılamaz.



Yokluklar içinde cumhuriyet kuruldu. Ama kimseye gidip el açılmadı. kimseye yalvarıp yakarılmadı. Asla ve asla elleri harama uzanmadı. Her kuruşun hesabını verdiler.



Kaşıkçı Cinayeti



Cemal Kaşıkçı gelir İstanbul'a evraklarını verir 2 gün sonra geleceksiniz derler. 2. Gün nişanlısına der ki "eğer uzun süre çıkmazsam Yasin Aktay'a haber ver" herşey planlı. Cinayet işlenir ellerini kollarını sallayarak çıkarlar.



Erdoğan dedi ki salıyı bekleyin açıklayacağım dedi. Bekledik, bildiğimiz şeyleri anlattı.



Erdoğan bütün bu cinayetten haberi olan bir kişi



Ses kayıtları da var. Bize dinletmiyolar. Peki kardeşim, sen bu katillerin elini kolunu sallayarak yurt dışına gitmesine hangi gerekçe ile izin verdin? Bunların hiç birisinin dokunulmazlığı yok. Soruyoruz cevap yok.



Katillerin serbest bırakılması affedilecek bir olay değildir. Türk milletinin onuruyla oynayan bir kişşinin o makamdan derhal ayrılması lazım. İnsanoğlunun en doğal hakkı hakkını aramasıdır. Yoksa insan olma niteliğini kaybeder. "Anayasa diyor ki herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir"



Emeklilikte yaşa takılanlar



EYT'ler de diyor ki bizim de hakkımız var. Bizim hakkımız elimizden alındı hakkımızı bize teslim edin diyorlar Erdoğan diyor ki "bunun maliyeti 750 milyar dolar" Tamamen uydurma.



Referandum yap bakalım sor bunu millete.



Sen 46 yaşında emekli oluyor, bu da diyor ben de 46 yaşında emekli olayım. kendi vatandaşına "türedi" diyen tek cumhurbaşkanı var o da Erdoğan.



46 yaşında emekli olacaksın, maaş alacaksın bunlar yetmiyor bir de maaşına %26 zam yapacaksın. Allah gözünüzü doyursun. Hani nerede ekonomik kurtuluş savaşı?



35 milyar dolar suriyelilere para harcadık diyorlar. suriyelilere harcarsın, Emeklilikle yaşa takılanlara da "türedi" dersin. Senin sarayın var uçan sarayın var vatandaşın nesi var?



SGK'yı batıranlar bunlar



Üstünlerin hukuku var hukukun üstünlüğü yok.



Hangi gerekçeyle sözleşme hükümleri değiştirilerek 4.5 milyon avro ihale gerçekleştirilmiştir?



Sadece havalimanı işçileri hapiste değil. Avukatlar, akademisyenler, öğrenciler, gazeteciler hapiste. Ama paran varsa dışardasın. Basıyorsun parayı savcı adını bile sormuyor. Siyasi gücün varsa, bakan milletvekili akraban varsa yine sana dokunmuyorlar. Dış güçler varsa yine sana dokunmuyorlar, ne diyordu? "Bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsın" ne oldu ? Teslim ettin. İçeride efeleniyor böyle, "Eyy Trump" diyordu şimdi "emret Trump" diyor. Atalarımız ne diyordu? Büyük laf ye büyük laf etme.



Diyorlar ki ekmeğin fiyatı sabit olacak. Tüccar zararına satar mı? Gelir elde etmesi lazım ki ticaretine devam edebilsin.



Zamanında söyledik yapmayın etmeyin ilerde başınıza bela olur bunlar dedik, sen gittin oyunu verdin.



Elektriğe zam yaptılar doğalgaza zam yaptılar dolara zam yaptılar ulaşıma zam yaptılar akaryakıta zam yaptılar gübreye zam yaptılar suya zam yaptılar bunlara kimse bir şey söylemiyor. Fırıncı gariban adam ne yapacak? "sen zararına sat" diyorlar. Sen niye doğalgazı zararına satmıyorsun? Ak parti demek yoksulluk demektir.



Çare bizim açıkladığımız 13 maddededir. o maddelerin gereğini yaparsanız 6 ay içinde bu kriz gider yapmazsanız ekonomik kriz içinde yok olup gider.

