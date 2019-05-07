banner1005
Türkiye'den o ülkeye eski kimlikle gidilemeyecek
Türkiye'den o ülkeye eski kimlikle gidilemeyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında karar verildi
Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında karar verildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin tüm demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum! Sorun İBB Başkanlığı değil; adalet, vicdan ve demokrasi sorunudur… Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır! Demokrasi kazanacak ve #HerŞeyÇokGüzelOlacak" ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin tüm demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum! 

Sorun İBB Başkanlığı değil; adalet, vicdan ve demokrasi sorunudur… 

Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır! 

Demokrasi kazanacak ve #HerŞeyÇokGüzelOlacak"

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #seçim #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.