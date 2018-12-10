Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıklarında sıcak gelişmeler üst üste yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in cumartesi günü bir araya geldiği ortaya çıktı. Cumhur ittifakında ise gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine çevrildi. Görüşme öncesi konuşan Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığına destek vereceklerini söyledi.

Seçim takvimi yaklaşıyor, partiler çalışmalarını hızlandırıyor.



Bir yandan aday mesaisi yapan partiler diğer yandan ittifak ve işbirliği görüşmelerini de sürdürüyor.



Görüşmelerin yer yer tıkandığı ifade edilen CHP ile İyi Parti arasında beklenen liderler zirvesinin yapıldığı ortaya çıktı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener, kurmaylarına “teknik detayları tamamlayın” talimatını verdiği belirtildi.



Görüşmede Ankara adaylığı için sıkça adı konuşulan Mansur Yavaş'ın da gündeme geldiği ifade edildi. İyi Parti kanadının, Mansur Yavaş’ın Ankara’da CHP’nin adayı olarak yarışmasını kabul ettiği kaydedildi.



İki parti arasındaki görüşmelerin bu hafta içi tamamlanması ve Ankara’da işbirliğine dönük açıklamanın yapılması bekleniyor.



Cumhur İttifakında da gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine çevrildi. İki liderin bu hafta içinde bir araya geleceği belirtiliyor.



Görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Daha önce İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını kamuoyuna duyuran Bahçeli, AKP'nin adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım olması durumunda kabul edeceklerini söyledi.



Öte yandan Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında İnsanlığın Medeniyeti programında konuşan Erdoğan, parti içine yönelik mesajlar verdi.





ulusal.com.tr