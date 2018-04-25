CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyetle Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Akşener'i CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener çıkışta yaptığı açıklamada "100 bin imza ile adaylığım sürüyor" dedi.



Akşener görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 15 vekilin geçişi nedeniyle teşekkür ziyaretine geldiklerini söyledi. Akşener adaylığının devam ettiğini belirtirken Kılıçdaroğlu da, “Teşekkürlük bir durum değil aslında. Biz İYİ Parti’ye değil demokrasiye destek verdik” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar, 24 ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bütün vatandaşlarım 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar, bundan yüzde 100 eminim." dedi.



Burada Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener'in heyetinde İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Ayfer Yılmaz yer aldı. Kılıçdaroğlu'na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Gamze Akkuş İlgezdi, Haluk Koç ve Muharrem Erkek ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu eşlik etti.



Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyaretlerinin sebebinin, "Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği üstün demokrasi hamlesine teşekkür" olduğunu belirten Akşener, "Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız. Türkiye'de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Akşener, 25 Ekim 2017'de kurdukları partilerinin birinci olağanüstü kurultayını 1 Nisan 2018'de yaptıklarını hatırlatarak, "Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğümü paylaşmak isterim." ifadesini kullandı.



"Bizleri tanzim etmeye kalkanların başarısız olacağı açıktır. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi." görüşünü savunan Akşener, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Akşener, konuşmasını "Türkiye ve milletimiz iyi olacak" diyerek bitirdi.



"İyi Parti'den öte demokrasiye katkıdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptıklarının, demokrasinin Türkiye'de yaşamasını sağlamak olduğunu belirterek, bir siyasal partiye karşı kumpas kurulmasının, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesinin içlerine sindirecekleri bir olay olmadığını söyledi.



"Bizim yaptığımız, İyi Parti'ye katkının çok daha ötesinde, demokrasiye katkıdır." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şunu rahatlıkla bütün vatandaşlarıma söyleyebilirim; biz, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar, 24 ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bütün vatandaşlarım, 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar, bundan yüzde 100 eminim. Dolayısıyla bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin, demokrasiye inanan bütün partiler açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

Ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Kılıçdaroğlu, Akşener'i genel merkezin dışına çıkarak uğurladı.



Öte yandan CHP milletvekillleri, bugün 16.00’da parti genel merkezinde toplanacak.



CHP Parti Meclisi, dünkü toplantısının ardından genel başkan Kılıçdaroğlu’na ittifak için yetki vermişti.





ulusal.com.tr



