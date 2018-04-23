Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Liderler görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, "Gücü elinde bulunduran iktidarın, bir partiye özel çaba harcamasını içimize sindiremedik" dedi.

CHP dün Meclis'te grup kurarak seçimlere katılabilmesi için 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti.Bugün muhalefet kanadında yeni bir görüşme var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, "İki ayağımızı bir pabuca soktular. Türkiye belki bir kazaya uğrayacak. Potansiyeli İYİ Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jestten dolayı kendilerini tebrik ettim. Biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili dirsek temasına ihtiyaç olduğunu gördük. Bu konudaki çalışmalar hafta içinde neticelenir diye düşünüyorum" dedi.Kılıçdaroğlu da açıklamasında şunları kaydetti: "Hepimiz heyecanlıyız. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız" dedi.Karamollaoğlu, "Ortak aday var mı "sorusuna "Bu hafta içinde ortaya çıkar" diye yanıt verdi.