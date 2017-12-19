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Kılıçdaroğlu: Maraş olayları tarihteki en büyük utançlardan biridir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Maraş olayları tarihimizdeki en büyük utançlardan biridir." dedi.

Kılıçdaroğlu: Maraş olayları tarihteki en büyük utançlardan biridir

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMaraş olaylarının tarihteki en büyük utançlardan biri olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 19-26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylarla ilgili paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Maraş olayları tarihimizdeki en büyük utançlardan biridir. Çok sesliliğin güzelleştirdiği bu topraklarda kardeşliği hakim kılmak hem kaybettiğimiz insanlara vicdan borcumuz hem de güzel bir Türkiye için en önemli görevimizdir." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #maraş
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