Kılıçdaroğlu 'Mutlak Butlan' kararı sonrası ilk kez canlı yayında: "Kabul etmeseydim kayyum atanırdı"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV ekranlarında Senem Toluay Ilgaz’ın moderatörlüğünde düzenlenen özel yayına konuk oldu. Programda Sözcü Televizyonu Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu ve Gazeteci Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen kişiler hakkındaki iddialara ve partideki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''KABUL ETMESEYDİM KAYYUM ATANIRDI'

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz süreçte alınan yargı kararı partide dengeleri değiştirmiş ve 'mutlak butlan' hükmü, genel başkanlık ile parti yönetiminin eski haline dönmesinin yolunu açmıştı. Kararı neden kabul ettiği yönündeki sorulara doğrudan yanıt veren Kılıçdaroğlu, görevi reddetmesi durumunda devletin partiye müdahale etmek zorunda kalacağını aktararak şu ifadeleri kullandı: "Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister miydiniz? Üstelik mutlak butlan kararında sadece ben gelmiyorum. Eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden neden korkuyorlar? Hangi gerekçe ile korkuyorlar. Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide her türlü eleştiri yapılır. Bu partinin kültüründe ciddi bir itiraz vardır. İnsanlar itirazlarını yaparlar ancak hiçbir zaman bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır."

Verilen mahkeme kararının sadece kendisini değil, tüm eski yönetim kademesini kapsadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, parti meclisinin de yeniden göreve geldiğini belirtti. Sürecin yasal bir zorunluluk barındırdığını ifade eden Kılıçdaroğlu "Eğer partiye kayyum atanırsa ben buna itiraz ederim. Ancak mutlak butlan kararı verilirse ben mecburum gitmeye çünkü partinin bütün yöneticileri, parti meclisi de göreve gelecek. Bana görev veriliyor ama onlara da görev veriliyor. Partiyi alın, hiç kimsenin şaibe iddia edemeyeceği bir kurultay yapın deniliyor. Olay bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

''MAHKEME İLE İLİŞKİMİ KANITLAYIN, YARIN SABAH GÖREVİ BIRAKAYIM''

Kılıçdaroğlu, kararın çıkacağını önceden bilmesi halinde böyle bir video yayınlamayacağını ifade ederek hakkındaki yıpratma kampanyalarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Ben zaten belli dönemlerde normal videolar çekiyorum. Bakın eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum. Böyle olaylar doğrudan doğruya yıpratma amacıyla ortaya atılıyor. Arınmaktan bahsediyorum videoda. Daha önce de söyledim, defalarca kez söyledim. Partinin kirlilikten arınması lazım nokta. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu parti kirliliği kabul etmez. Tarihte bize komünist dendi, faşist dendi, dinsiz parti dendi. Ancak hiçbir zaman, hiçbir dönemde partinin ahlaki üstünlüğüne yönelik hiçbir söz söylenmedi. Partinin temel özelliği ahlaki kültürünün yüksek olmasıdır. CHP'li birisi konuştuğunda herkes dikkatle dinler, çünkü bilirler ki bu kişinin ahlaki üstünlüğü vardır. Ahlak üzerinden bütün eleştiriler dikkate alınmalıdır. Parti asla kirliliği kabul etmez."

''ERDOĞAN'LA İŞBİRLİĞİ YAPTINIZ MI?''

Gazeteci Barış Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Erdoğan ile işbirliği yaptınız mı?" sorusunu yöneltti. Bu soru üzerine Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeleri ve yürüttüğü müzakere sürecini gündeme getiren Kılıçdaroğlu, parti yönetimine ve belediye başkanlarının denetimine ilişkin uzun ve kapsamlı bir eleştiri sundu. Kurultay sonrası Özgür Özel'e partinin sorunlarını aktardığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının şeffaflık sorumluluğuna ve kendi dönemindeki eğitim uygulamalarına dikkat çekerek şunları kaydetti:"Erdoğan'ı her zaman eleştirdim. Özgür Bey dedi ki Erdoğan ile müzakere edeceğiz. Neyi müzakere edeceksiniz? Özgür Bey dedi ki Erdoğan ile müzakere edeceğiz. Neyi müzakere edeceksiniz? Erdoğan ile işbirliği, diğerleri ile işbirliği yapıldığı söyleniyor. Erdoğan ile bir kişi 2 saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da partinin sorunlarını görüştük deniliyor. CHP Genel Başkanı, AKP'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor? Ey Özgür Özel sen ne görüştün, CHP'nin nelerini görüştün sen? Ne demek arka kapı diplomasisi? Bütün bunlar unutuluyor. Memleketi bu hale kim getirdi? Ülkenin içinde bulunduğu sorunları aşmak, Türkiye'yi darbe yasalarından kurtarmak için hangi öneri geldi. Olmaz! Siyaset üretmeniz lazım. Ben olaydan hemen sonra, yani kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim. Her belediye seçiminden sonra şu salonda belediye başkanlarını toplardım. Önce emekli bir Sayıştay denetçisi belediye nedir, ne değildir, harcamalar nasıl yapılır? Sayıştay denetçisi gelince nelere bakar onu anlatırdı. İçişleri Bakanlığından bir yetkili gelirdi, yeminli müşavir gelirdi ve anlatırdı. En sonunda ben çıkardım ve derdim ki "Arkadaşlar koltuğa oturdunuz diye, artık ben belediye başkanıyım kimse bana dokunmaz demeyin. Her kuruşun hesabını vereceksiniz. Harcadığınız para sizin değil halkın parasıdır. 7 maddelik bir bildiri yayınladık. Neden bunlar yapılmadı son zamanlarda? Ben CHP'nin birinci parti kalmasından memnunum. Ancak kaç belediye başkanı istifa etti, kaç belediye başkanı AKP'ye geçti? 40'ın üzerinde. Bakın en çok soruşturmayı geçiren kişi benim siyasette. Hala yüzlerce davam var. O davaların yüzde 99.99'u da Erdoğan ile ilgilidir. Bazıları tazminat davasıdır, bazılarında mahkumiyet de çıktı. Kimse benim ahlakımı tanışmaz. Bir belediye başkanı halka hesap verir konumdaysa kimse o belediye başkanına bir şey yapamaz. Milli Eğitim Bakanı ne diyor "Belediyeler kreş açamaz?" ancak gidilip CHP'li belediyeler kreşi açtı ve ne oldu? Kimse bu kreşleri kapattı mı, kapatabildi mi? Her belediye başkanı, başında kendisi hakkında her an soruşturma açabilecek bir organ olduğunu bilmeli. Aziz Kocaoğlu kaç yılla yargılandı? 397 yılla... Bir miting yaptık."