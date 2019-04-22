CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı. CHP de linç girişimiyle ilgili Meclis'e araştırma önergesi verdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırdığı iddia edilen 8 kişi serbest bırakıldı.



Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralara yansıyan Osman Sarıgün'ün ise gözaltı süresi uzatıldı.



Sarıgün, olaydan sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanmıştı. Jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana geldiğini söyledi.



Serbet bırakılan 8 kişiden 4'üne karakola imze atma şartı kondu. Jandarma ekiplerinin olay anında çekilen görüntü kayıtları inceleniyor. Olayla ilgili yeni gözaltılar olabilir.



CHP, saldırıyla ilgili yeni bir adım attı. Olayla ilgili Meclis'e araştırma önergesi verdi.



Ayrıca CHP tarafından araştırma komisyonu da kuruldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında 7 kişilik komisyon ilk etapta saldırıya karışan 37 kişiyi tespit etti. Çalışma Perşembe günü tamamlanıp hem Kılıçdaroğlu'na hem de ilgili kurumlara sunulacak.





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