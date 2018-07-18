Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı ve 72 CHP Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe ise "tayyipler alemi" karikatürü. Aynı nedenle Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma da başlatıldı. Kılıçdaroğlu, hakkında açılan bir başka davanın sonucunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunun nedeni ise sosyal medaya kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşımı.



ODTÜ'lü 4 gencin tutuklanmasına da neden olan "Tayyipler alemi" karikatürünü sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı hakkında sabah saatlerinde de soruşturma başlatılmıştı.



Kılıçdaroğlu paylaşımında "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" ifadeleri yer alıyordu.



Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının ardından Başsavcılık harekete geçti. Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruştuma başlatıldı.



Öte yandan Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı tarafından açılan bir dava da sonuçlandı.



Dava sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.



Dava Kılıçdaroğlu'na Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılmıştı.



ulusal.com.tr