CHP'nin kapalı grup toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak çalışmaları için tam yetki verildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu dün Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantı sonrası bugün de CHP'li vekillerle Genel Merkez'de toplantı gerçekleştirdi. 4 saat süren toplantınını ardından yapılan oylamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek konusunda tam yetki verildi.



Yalova Milletvekili Muharrem İnce, toplantıya gelişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını söyledi.



Milletin rahat olması, moralini yüksek tutması gerektiğini belirten İnce, Türkiye'nin sorunlarına CHP kadrolarının çare olacağını ifade etti.



CHP grubu, oy birliğiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak ve Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme yetkisi verdi.





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