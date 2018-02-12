Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyereti öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan ordusunun Suriye'deki güvenli bölge planına yeşil ışık yaktı. Kılıçdaroğlu, "10 ya da 30 kilometre arasını güvence altına alalım" dedi. CHP Genel Başkanı, bir kez daha Afrin merkezine girilmesine karşı olduklarını söyledi

Suriye Afrin merkezine girilmesine karşı olduğunu tekrarladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Amerika'nın Türkiye'nin Afrin harekâtına karşı planladığı "güvenli bölge" önerisine yeşil ışık yaktı.



Kılıçdaroğlu, "10 kilometre olur, 30 kilometre olur; sınırlarımızı belli bir derinlikte güvence altına almak zorundayız. Ama Afrin’in içine girmek farklı bir şey. Siz yaklaşık 500.000 nüfusa sahip bir kente niye gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız? Belli bir derinliğe ulaştıktan sonra konuşlandık mı, askerimizi oraya koyduk mu, üssümüzü kurduk mu; tamam o zaman. Yarattığımız alana Suriyelileri yerleştirelim, evlerini, okullarını, hastanelerini yapalım, “burada oturun” diyelim. Onların güvenliğini de sağlayalım." dedi.



Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonları da doğru bulmadığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu’da Rusya, Amerika, İran ve Türkiye var. Terör önlendi mi? Hayır. Ben kendi güvenliğini sağlayacağım. Türkiye’nin Suriye’deki terörü tamamen bitirmek gibi bir görevi yok." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Suriyeliler için de tepki toplayacak ifadelerine bir yenisini daha ekledi.



Kılıçdaroğlu, "Benim askerimin hayatı o kadar ucuz değil. O zaman alsın Suriyelileri yetiştirsin, eline silah versin, göndersin kendi ülkesine. 3.5 milyon Suriyeli Türkiye’de. Suriyeli gençler, sabahtan akşama kadar Türkiye’de keyif çatacak, nargile içecek, onların topraklarını bizim askerimiz koruyacak, öyle mi? Afrin’in içine girildiği takdirde orası kan gölüne döner." ifadelerini kullandı.



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