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Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

Darbecilerin büyük bir kısmı dışarda. Darbecilerin yakınları, dayıları, amcaları dışarıda. Darbecilerin yakınlar mecliste. 

Bir kişi düşünün yabancı bir gazeteci Suudi kökenli. Başkonsolosluğa gidiyor, gidiş o gidiş. Bir daha çıkamıyor. Nasıl bir ülkeyiz biz? Yabancı bir gazetecinin güvenliğini sağlayamıyorsan demokratik hukuk sisteminden söz edilebilir mi? Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa gidişi ile ilgili fotoğrafı yabancı basın yayınlıyor. Ne oldu bu gazeteciye? Sorumlular bulunup yargıya teslim edilmeli. Dokunulmazlığı olan tüm diplomatların sınır dışı edilmesi lazım. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #cemal kaşıkçı
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