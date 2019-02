CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir adayı Tunç Soyer ile ilgili, "Aziz Bey de başarılı bir belediye başkanlığı yaptı, hakkını yemek doğru değil, ama 'Artık yoruldum kenara çekiliyorum' demişti, dolayısıyla bu arkadaş geldi. Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerin tamamı haksız eleştiriler. Bir belediye başkan adayının bu kadar haksız, hukuksuz, adaletsiz eleştiriye muhatap olmasının özünde yatan şu; bu kişi çok çok değerli, İzmir'de yüksek oy alacak, dolayısıyla bunu bugünden başlayarak yıpratmak için kampanya açtılar" dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu, Fox Tv'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Seçime iki ay kaldığını hatırlatan ve heyecanlı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Büyük kentlerde söz sahibi olacağız. Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, Mersin'i, Bursa'yı, İzmir'i Allah'ın izni ile alacağız. Adaylarımız sahaya hakim çalışıyorlar." dedi.



Adaylar konusunda aldığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, her seçim dönemi bu eleştirileri yaşadıklarını söyledi.



Eleştirilerden haklılık payı verdikleri olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, oralarda düzeltme yaptıklarını bildirdi. "Aday belirlemede geç kalındı" eleştirilerine katılmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlere nazaran daha çok adayı daha erken açıkladıklarını dile getirdi.



Son yapılan PM ve yaşanan tartışmalar hatırlatılarak, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden istifa açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmaları, partinin özel hayatı olarak gördüğünü ve kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmadığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Canan Hanım'ın bir duygusal nedenle böyle bir tweet attığını biliyorum, sonra da bu tweetten vazgeçtiğini biliyorum." dedi.



"Böyle bir hakkı var mı?" denmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Etmemeli. Kendisine söyledim. Halka şunu söyleyeyim; atılan tweettin doğru olmadığını ifade ettim zaten. Çünkü bir il başkanının duygusal nedenlerle tweet atması, sosyal medyada düşüncelerini paylaşmasının doğru olmadığını ifade ettim o da kabul etti tabii bunu." değerlendirmesini yaptı.



Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine "Kaftancıoğlu'nun istifasını kendisinin istediği" bölümlere girmek istemediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Neden o bölümlere girmek istemem. Dediğim gibi bu bir partinin kendi iç sorunudur. Kendi iç sorunuyla ilgili alanı tartışmak istemem." diye konuştu.



"Canan Hanım seçime kadar devam edecek mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Devam edecek, sonrasına bakarız." dedi.



İZMİR TARTIŞMASI



Bir soru üzerine, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, Soyer'in Seferihisar'da başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını ve küçük bir beldeyi tüm Avrupa'ya tanıttığını söyledi.



Soyer'in yetenekli ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak kapasitede biri olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Aziz Bey de başarılı bir belediye başkanlığı yaptı, hakkını yemek doğru değil, ama 'Artık yoruldum kenara çekiliyorum' demişti, dolayısıyla bu arkadaş geldi. Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerin tamamı haksız eleştiriler. Bir belediye başkan adayının bu kadar haksız, hukuksuz, adaletsiz eleştiriye muhatap olmasının özünde yatan şu; bu kişi çok çok değerli, İzmir'de yüksek oy alacak, dolayısıyla bunu bugünden başlayarak yıpratmak için kampanya açtılar. İzmir halkı gerçekleri bilen, demokrasiyi özümsemiş, ruhuna indirgemiş bir halktır. İzmirliler Türkiye'nin yaşadığı süreçten rahatsızlar, hukuksuzluklardan rahatsızlar ama İzmir'de demokrasiyi hukuku yerleştirmek istiyorlar dolayısıyla Tunç Soyer'i bağırlarına basacaklardır."



Tunç Soyer'in babasıyla ilgili tartışmaların ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Babasından ötürü çocuklar niye yargılanır? Ya da çocuğundan ötürü baba niye yargılanır? Şimdi Erdoğan hemen hemen her ortamda 'Ben Müslüman'ım demiyor mu? Hemen hemen her ortamda inancı siyasete alet eden birisi değil mi? Böyle birisi. Bakın Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi. Dünyanın en önemli insan hakları bildirgelerinden birisi olarak tanımlanıyor. Bakın ne diyor, 'Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.' Eğer bir insan gerçek anlamda inançlı ise babadan ötürü oğlu, oğuldan ötürü babayı suçlamaz. Suç bireyseldir. Kaldı ki babasının hiçbir suçu yok ki. Babası bir kamu görevlisi. Davayı açmış, kişiler beraat eder, beraat etmez. Sayın Yaşar Okuyan bana geldi, dedi ki 'O davada ölümle yargılananlardan birisi benim ama gideceğim oyumu vereceğim.' Babasının açtığı bir davadan ötürü hele hele aradan bu kadar yıl geçmiş, oğlu kalkıp suçlayalım, bu nedir biliyor musunuz? Demokrasi kültürünün olmaması demektir, Ortaçağ zihniyetidir bu. Ortaçağ'da olur bunlar, biz 21. yüzyıldayız. Tunç Soyer orada belediye başkanlığı yapmış bu dönemle ilgili suçlama yapamıyorlar. Benim için de 7 göbek geriye gittiler. Yok kardeşim, ne yapalım. Tunç Soyer için de yok. Babası savcı, kararı veren savcı değil."



Bir kişinin "babasının yaptıklarından dolayı suçlanamayacağını ya da ödüllendirilemeyeceğini" belirten Kılıçdaroğlu, "Tunç Soyer çalışkan birisi. İzmir'i gayet iyi yönetecek, hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.



"İzmir'in ilçelerinde çok sayıda aday değişti, neden?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Değişim olmak zorundadır. Yeni insanların siyasete gelmesi, yol alması gerekiyor. Gençlere de siyasette yer açmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.