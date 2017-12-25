CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı.
Toplantının gündeminde son KHK'lar yer alıyor.
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, hukukçu kurmaylarının son KHK'lar üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından toplanma kararı aldığı belirtildi.
CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 11:00 civarında başladı.
Toplantının ardından CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklama yapması bekleniyor.
ulusal.com.tr
Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.