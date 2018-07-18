Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
Tehlike biliniyor. Meteoroloji gerekli uyarıyı yapmış, DDY gerekli yazışmayı yapmış ama üzücü olan şu, gereği yapılmamış. Ölenler ve yaralananlar bizim vatandaşlarımız. Kazadan hemen sonra 81 milyon vatandaşımızın vicdan azabı ektiğini biliyorum. Neden gerekli önlemler alınmadı sorusu hep soruldu. Bugün hastanede yaralıları ziyaret ettik, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerini ziyaret ettik ve baş sağlığı diledik.
Şu soruyu sormadan edemiyorum, kim görevini yaptı? Kim yapmadı... DDY yazılı uyarıya rağmen, menfezlerin bakılmaması uyarılara rağmen. Kimse sorumluluk üstlenmiyor. Sorumlu olarak hissettikleri tek kişi var o da Saray'da oturuyor. Peki kim görevini yaptı? Sarılar mahalle muhtarı görevini yaptı, Balabanlı mahallesi görevini yaptı, yetkililer gelmeden, kamu görevlileri gelmeden ellerinden geleni yaptılar harekete geçtiler. Akın çiftliğine de şükran borçluyuz, onlarda tüm iğmkanlarını seferber ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız da aynı şekilde duyar duymaz olay yerine gelip görevini yapmıştır. Sağlık ekiplerine de şükran borçluyuz.
Acı olan şu, bir kazanın olduğunu kamu görevlileri değil vatandaşlar bildiriyorlar. Kazanın olduğu yerin tanımını yine bir vatandaş bildiriyor. İktidar yetkilileri kazanın yerini dahi bilmiyor. Sonuç olarak 24 ölü 341 yaralımız var.
Suudi Kralı öldü milli yas ilan ettiler, 24 vatandaşımız hayatını kaybetti yas ilan edilmedi. Neden ? Çünkü bir kişi istemiyor.
Bütün siyasi partilere çağrımdır. Raporumuzu hazırladık, bu konunun TBMM'de araştırılması lazım. Bu parlamentonun bir vicdanı varsa eğer bu parlamento gerçekten görevini yapacaksa bir araştırma komisyonu kurulmalı ve bu olay masaya yatırılmalıdır.
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