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Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal açıklaması

ANKARA Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Deniz Baykal'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi sevindiren kötüye gidiş yok" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal açıklaması

Geçtiğimiz Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 5'inci günde devam ediyor. 

Tedavisine uyutularak devam edilen Baykal, bugün saat saatlerinde tomografiye girdi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Baykal'ın son sağlık durumu ile ilgili bilgileri Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in doktorlarla değerlendirme toplantısı yaparak tomografi sonuçlarını değerlendireceği ve ardından kamuoyu ile paylaşacağı bekleniyor. 



KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETTİ

Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, tedavisi süren Deniz Baykal'ı ziyaret etti. 

Doktorlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu, çıkışta açıklamalarda bulundu. 

Doktorlardan bilgi aldıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizi sevindiren kötüye gidiş yok. Umutluyuz inşallah hastalığa direnir ve bir süre sonra görevine geri gelir, milletvekilliğini sürdürür. Bütün dualarımız Sayın Baykalla. İnşallah kısa süre içerisinde şifa bulur, hastaneden ayrılır" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #antalya #Deniz Baykal #kemal kılıçdaroğlu
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zekeriya tümer - 6 gün önce
Baykal yılların siyasetcisi. Tecrübeli bir kişi. Şu an ülkenin Baykal gibi kişilere ihtiyacı var. İnşAllah iyileşir. Ancak her fani gibi herkesin bir sonu oluyor. Bu dünya da maalesef misafiriz. Geliyor ve gidiyoruz. Bir sebep öbür mekana geçmemize sebep oluyor. Allah yardımcısı olsun. Kaderi ne ise onu yaşar.
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