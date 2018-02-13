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Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede yazı yazan, demokrasi ve gerçekler adına kalem oynatanlar bugün hapishanelerde esirdir. Ancak Enis Berberoğlu ve tüm diğer gazetecilerimize reva gördüğünüz bu hukuksuzluk ortadan kalktığında Türkiye özgürleşecek, adalet esaretinizden kurtulacaktır" açıklaması yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları belirtti:

"Bu ülkede yazı yazan, demokrasi ve gerçekler adına kalem oynatanlar bugün hapishanelerde esirdir. 

Ancak Enis Berberoğlu ve tüm diğer gazetecilerimize reva gördüğünüz bu hukuksuzluk ortadan kalktığında Türkiye özgürleşecek, adalet esaretinizden kurtulacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #enis berberoğlu #kemal kılıçdaroğlu
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