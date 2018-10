CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Faiz üç kart artıyorsa, şirketler konkordato ödeyemiyorsa, insanlar borçları nedeniyle kendini yıkıyorsa o ülkede kriz vardır. Türkiye'de bir ekonomik kriz var" dedi. Kılıçdaroğlu, McKinsey anlaşmasının iptal edilmesi ile ilgili de, "Salı günü söylemiştim. 'Sende haysiyet onur varsa o anlaşmayı iptal et, uçağı iade et' demiştim. Bir kısmını yaptı, şimdi sıra uçakta. Katar seni seviyorsa gelsin öğrencilere yurt yapsın. Bir daha söylüyorum; sende haysiyet, namus varsa o uçağı iade edersin' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği-Eskişehir Aydınlanma Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Eğitimde geldiğimiz nokta felaket bir tablo.



Eskişehir'i sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir markası haline getiren hocamız aramızda kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Eskişehir'e büyük hizmetleri var hocamızın bu nedenle Eskişehir hocam sizin diyoruz.

Değerli arkadaşlarım eğitim konusunda konuşacaktım ama bugün farklı bir gelişme oldu. Erdoğan bugün Kızılcahamam'da konuştu. Benim için diyor ki kriz diyor, bir kere ekonomi öğren diyor. Ama şu Allah'ın hikmetine bakın 16 dakika önce aynı konuşmada "Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum. Allah aşkına ben bu adama ne diyeyim. Tabi Saray'da kriz miriz yok.



Dolarla ihale alanlar krizi fırsata çevirdi. Dolar endeksli köprü, tünel geçişleri var. Tabi onlar da fırsata çevirdi. Dolarla garanti verilenler var. Bunların da keyfi yerinde, bir sorunu yoktu.



"Niye yurt dışına gidiyorlar, para dilenmek için"



Efendim diyor ki biz dışarı gidiyoruz, yatırımcıyı çekmek için. Yatırımcının bu ülkeye gelmesi için öncelikle demokrasi olması gerekir. Senin ülkende demokrasi varsa, can ve mal güvenliği varsa yatırımcı gelir. Peki niye yurt dışına gidiyorlar para dilenmek için.



"Vatandaşın mutfağında yangın var"



Erdoğan'ın önünde prompter var onu okuyor. Öncesinde okusa baksa bu ne arkadaşlar diye sorar ama onu da yapamıyor. Ben rahatlıkla diyorum ki kriz var. Kriz var mı yok mu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Vatandaşın mutfağında yangın var. Oraya bakacaksın.



Eğer bir ülkede insanlar geçinemediği için kendini yakıyorsa o ülkede kriz var demektir. Ne demek kriz yok, krizin göbeğindeyiz ama henüz başındayız. Henüz vatandaş tam krizi hissetmedi, çarşı pazara tam yansımadı yansıyacak. Bütün bunları dış güçlere bağlıyordu Recep bey. E sen ne yapıyorsun dış güçleri ülkeyi yönetecek hale getirdi? Ülkeyi dış güçler yönetiyorsa sen ne yapıyorsun kardeşim. Sen yönetiyorsan dış güçlere kaptırıyorsan bu milletin yakasından düş kardeşim.



"Bu milletin ekonomisini dış güçlere sen teslim etmedin mi?"



Bu milletin ekonomisini dış güçlere sen teslim etmedin mi? Anlaşmayı sen imzalamandın mı? Erdoğan şimdi çıkmış "Bakan arkadaşlarıma fikri danışmanlık almayacaksınız" dedi.Ben 10 soru sordum yanıt veremedi ve sözleşmeyi iptal etti. Bir sorum daha var o anlaşmayı yapan damat o koltukla kalacak mı kalmayacak mı? O anlaşmayı kaç dolara attınız.



"Militan hakimleri atadınız"



Çıkmış benden tazminat kazandığını söylüyor. Benim davalarıma bakan hakimleri aldınız, militan hakimleri atadınız. Söylüyorum bugüne kadar bir davayı kaybettim onu da AHİM'e götürüyoruz. İstediğin kadar dava aç, istediğin kadar militan hakimler ceza versin. Ben bir adım geri adım atmayacağım.



"Man adası bütün belgeler doğrudur"



Man adası bütün belgeler doğrudur, hepsinin orjinali mahkemeye verilmiştir. Buna rağmen ceza verdiler. Hepsinin hesabını soracağım. Hala 15 milyona ilişkin yanıt vermediler. Hepsinden hesap soracağız. Normalde davaları mahkemelere sistem dağıtır. Benim davalarımın bakılacağı mahkemeler ise sabit.



"Dahası Salı günü gelecek"



Gene bugün SGK'yı batırdın demiş. Ya ben Cumhurbaşkanlığı yapmadım, bakanlık yapmadım bir kurumda Genel Müdürlük yaptım. Bir açığımı bulmak için tam 10 yıl müfettiş atadılar ama bulamadılar. bulamazsın kardeşim. Bulamazsın çünkü Kılıçdaroğlu hak yemez, milletin malına göz dikmez. Dahası Salı günü gelecek.



"Kendi cebinden mi yaptın?"



Ben iftira ediyormuşum. Ya sen bu Külliye'yi kaça yaptın? Kendi cebinden mi yaptın? Açıklamıyor. Ben senden 81 milyon adına bir cevap bekliyorum, bu sarayı kaça mal ettin.

"Yediğiniz her haram lokmayı fitil fitil burnunuzdan getireceğim"



Benim takdir ettiğim Erdoğan, seçimden sonra gelip Keçiören'de bir dairede oturandır. Saraylarda oturan değil. Şimdi Erdoğan Saraylarda oturan, haram lokma yiyen kişidir. Biliyorum buna da dava açacak aç kardeşim. Ben yediğiniz her haram lokmayı fitil fitil burnunuzdan getireceğim.



"Şimdi sıra Katar'da"



Salı günü söylemiştim. Sende haysiyet onur varsa o anlaşmayı iptal et, uçağı iade et demiştim. Bir kısmını yaptı, şimdi sıra uçakta. Katar seni seviyorsa gelsin öğrencilere yurt yapsın. Bir daha söylüyorum sende haysiyet, namus varsa o uçağı iade edersin.



"Okullar bir partinin militan yetiştirme yeri değildir"



Eğitim bir toplumu ileriye de taşır, geriye de. Şu an yapılan Türkiye'yi geriye götürmektedir. Anne babalar eğitimden memnun değil. İzledikleri eğitim anlayışları şu, "Biz nasıl kendimize militan yetiştiririz". Okullar bir partinin militan yetiştirme yeri değildir. Bir çocuk soru sormuyorsa, soramıyorsa o eğitim tartışmalıdır. Bu toplantı çok önemli, hepinize şükran borçluyum, teşekkür ediyorum.