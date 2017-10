CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı geldi. Kılıçdaroğlu"17 ay beklemeyelim seçimler için buyrun seçimleri yapalım. Açıkça meydan okuyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.



İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:



Taşeron işçilerin haklarını sonuna kadar savunmak benim boynumun borcudur. Bu işin sağı solu yok. Bu iş alın teri işidir.



İnsan hakları savunucuları var. Hapisteler şimdi. Gizli toplantı yapmışlar. Havuzun yanında garsonlar orada ne gizli toplantısı. Bu aktivistler daha önce AKP’nin bakanlıklarında da görev yapmışlar.



Ne söylüyor bu insanlar? Bizim demokrasimizi mi yok ettiler. Ellerine silah alıp bir yerleri mi bastılar. Bu olanlar Türkiye’nin itibarını yok eder.



İHSAN ELİAÇIK TEPKİSİ



Bazı belediyeler kitap fuarı düzenler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bir kitap fuarı düzenlemiş. Çok güzel…



İhsan Eliaçık. Saygıdeğer bir isim. İnancına bağlı. Onlarca araştırması kitabı var. Düşünce inanç dün ve vicdan özgürlüğünü savunur. Fuara davet edilir ve imza gününe katılmak ister.



Ama fuarı düzenleyen belediye oraya gelmesini yasaklar. Bu belediye başkanı en büyük hakareti İhsan Eliaçık’a değil, Kayserilere yapıyor.



İhsan Eliaçık 28 Şubat döneminde tutuklanıp hapse atılan bir kişidir. Şimdi bu insan kitap imzalayacak sen ona yasak getiriyorsun. Neden düzenledin sen o kitap fuarını.



Büyük bir ihtimalle tek adam telefon etmiştir “bunları içeri almayın” diye. Öyle değilse tek adamın tepki göstermesi lazım. Bekledim tepki gösterecek mi diye? Tepki göstermedi. Demek talimat oradan gitti.



"BİR AKP MİLLETVEKİLİ GELİR SİZE “BİR DERDİNİZ VAR MI” DİYE SORARSA..."



Uyuşturucu sorununu ayrıntılarını ortaya koymak ve çözüm üretmek için verdiğimiz önergeyi AKP reddetti.



Şimdi çocuğu olan herkese özellikle annelere sesleniyorum: Bir AKP milletvekili gelir size “bir derdiniz var mı” diye sorarsa deyin ki bu ülkenin çocukları uyuşturucu müptelası omasın diye CHP bir önerge verdi siz nede hayır dediniz diye sorun.



“BİNALİ YILDIRIM ELİNİ ŞÖYLE YAPIP ‘ÇOK KISA SÜRE İÇİN’ DEDİ”



15 Temmuz’dan sonra Sayın Binali Yıldırım’la Çankaya Köşkü’nde bir araya gelmiştik. Elini şöyle yapıp OHAL için, “çok kısa bir süre için” demişti. OHAL bir kez daha uzatıldı. Şimdi bu süre bir yılı aştı.



Her darbe kendi hukukun yaratır. 20 Temmuz sivil darbesi de kendi hukukunu yarattı.



“ADİL ÖKSÜZ’ÜN KULLANDIĞI CİHAZI HANGİ KURUM İTHAL ETTİ”



Adil Öksüz konusu halen bir muammadır. O kullandığı cihazı Türkiye’ye hangi kurum ithal etmiştir. FETÖ soruşturmasını yapan dürüst ve namuslu savcılar görevden alındı. Gerçekler ortaya çıkmasın diye.



"SÖYLEDİKLERİMİN HER KELİMESİ NOKTASI DOĞRU ÇIKTI”



Belediye başkanları vardı, millet seçmişti, hani milli irade diyordun. “Ben alırım size ne” diyor. Referandum öncesi tek adam rejimi felaket getirir diyordum. Şimdi söylediklerimin her kelimesi noktası doğru çıktı. Devletin bütün yetkilerini bir kişiye teslim ederseniz orada adalet olmaz kaos olur. Ahlak elden gider. Tek adam rejimi olduğu zaman tek adamı kandırırsanız memleketi felakete götürürsünüz. Örnek mi PKK, FETÖ, Esad, Barzani, Obama, Trump kandırdı.



“KORKAN ADAM ÜLKEYİ Mİ YÖNETİR”



Bu kadar kandırılan bir adamın memlekete faydası olur mu? Eğer sarayında dahi her gece başka bir odada yatıyor ve korkuyorsa, korkan adam ülkeyi mi yönetir. Neden korkuyorsun kardeşim. Çık git bir kahvede otur. Taşeron işçilerle bir sohbet et.



“DEVLETİN SIRLARINI BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE TESLİM EDEN VATAN HAİNİDİR”



Devleti yöneten aldatılırsa devletin kozmik odasını terör örgütüne teslim eder. Türkiye devletinin bütün sırlarını bir terör örgütüne teslim eden vatan hainidir. Öyle casus filan değil vatan hainidir. Soruyorum: Sen kozmik odayı Türkiye’nin bütün sırlarını terör örgütüne açtın. Hesabını verdin mi vermedin. Bunu hesabını vereceksin.



"BU ŞEHRE İHANET ETTİK DİYOR..."



Bir kişi aldatılabilir ama ihanet farklı bir şeydir. Aldatma ve kandırma yoktur. Tasarlıyorsunuz ve uygulamaya koyuyorsunuz. İhaneti yapan kişiye hain denir.



Sayın Erdoğan İstanbul ile ilgi açıklama yapıyor. Biz şehre ihanet ettik diyor. Hala da ihanet ediyoruz ben de sorumluyum diyor.



Hainler devlet yönetemez arkadaşlar.



“KENDİNİ HAİN İLAN ETTİYSEN O KOLTUKTAN KALKACAKSIN”



16/9 kuleleri ihanet kuleleridir. Bunları yıkın diye Danıştay kararı çıtı. Bu kararı kimse takmadı. Şimdi diyor ki ihanet ettik. İhanet ettiysen hain kim? Sensin. Başka kim olabilir.



Danıştay ve Kültür Bakanlığı yıkacaksın diyor. Yapan adam ben yıkmam diyor. Erdoğan diyor ki yıkmıyorsan ben seninle küstüm. Kararı uygula demiyor küstüm diyor. Ama geçen gün oturdular yine yan yana. Ne biçim küsmeymiş bu.



Kendini hain ilan ettiysen o koltuktan kalkacaksın.



Sayın Erdoğan ihanetini ve hainliği itiraf ettiği için teşekkür ediyoruz. Kendisi söylemese bu kadar rahat konuşamazdık belki.



Bir bakanı vardı çevre ve şehircilik bakanı. Ne demişti? “Yapılan her şeyden Erdoğan’ın haberi var” demişti.



“DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ”



CHP’li belediyelerin de üzerine gideceğiz diye her koldan açıklama yapılıyor. Gidin kardeşim gidin. Demirden korkan trene binmez. Bizim başkanlarımız ahlaklı adamlardır.



Bizim belediyeler yeşili seviyorlar. Ağacın yeşilini, parktaki yeşili seviyorlar. Doların yeşilini değil.



Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Korkmayız. Hiç endişemiz yok. Kendi kabahatini örtmek için biziz belediye başkanının alıp içeri atacaksın.

Bunu FETÖ de denemişti zamanında.



ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI



"Şimdi teklif ediyorum, yerel seçimler için 17 ay beklemeyelim, buyurun gelin seçimleri erken yapalım. Şunu söyleyebilir; 'seçimleri erken yapacağız da anayasada hüküm var, 367'yi bulamayız'. Söz, getir anayasayı değiştirelim, seçimi erkene alalım, kim milletten kaçıyor kim kaçmıyor çıksın ortaya. Biz milletten kaçmıyoruz."