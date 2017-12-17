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Kılıçdaroğlu'ndan Mevlana'nın 744. vuslat yıl dönümü mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 744'üncü vuslat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan Mevlana'nın 744. vuslat yıl dönümü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu toprakların gördüğü en büyük alimlerden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 744'üncü vuslat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Mesajında, Mevlana'nın "Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin." sözlerine yer veren Kılıçdaroğlu, "Birbirimizi farklılıklarımızla kabullenip, güzel bir geleceği hep beraber inşa etmemiz umuduyla, bu toprakların gördüğü en büyük alimlerden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp #mevlana
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