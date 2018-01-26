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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul dönüşü Usta'nın Çankaya ilçesi Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Aynı sokaktaki Dulkadirli Köyleri Kırşehirliler Dayanışma ve Kültür Derneğinde taziyeleri kabul eden şehidin ailesi ile görüşen Kılıçdaroğlu, şehidin babası Canpolat Usta ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı Afrin'de yürütülen harekatın dördüncü gününde şehit olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #taziye ziyareti #şehit ailesi #- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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