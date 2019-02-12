CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziyede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziyede bulundu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Özcan'ın ailesinin Batıkent'te bulunan evinin önünde kurulan taziye çadırına geldi.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da yer aldı.

Kılıçdaroğlu, şehidin babası İlhami Özcan ile bir süre sohbet etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Özcan için dua edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ayrıca, taziye çadırında bulunan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut'a ilçedeki bir parka şehit Özcan'ın isminin verilmesi önerisinde bulundu.



İç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlendi

Şehit Pilot Özcan, bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görev yaptığı Elazığ ve Erzincan'da, bölgedeki iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlenen Özcan, subay temel kursunu birinci olarak bitirmiş ve 2011'den beri kara pilot olarak görev yapıyordu.