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Kılıçdaroğlu'ndan son dakika kurultay açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan son dakika kurultay açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında kabul etti.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, partideki muhaliflerinin olağanüstü kurultay için imza toplamalarına ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığını duyurmuştu.

Etiketler; #imza #kılıçdaroğlu #chp #kurultay
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