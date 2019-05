CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "23 Haziran'da bütün İstanbullular bir tarihi yeniden yazacaklar" dedi ve "Türkiye'nin bütün demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum! Akrabalarınıza telefon edin. Bir vicdan kanıyor bu kanı durdurmamız lazım! Sorun İBB sorunu değil. Sorun vicdan ahlak sorunudur" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Vatandaş tercihii kullandı. Gitti sandığa oyunu kullandı. Adaletten belediye başkanımızdan yana oyunu verdi. Onların tahmin etmediği bizim de yüzde yüz kaazanacağımız yerleri aldık. istanbula gelince kumpas kurmaya başladılar. Milletin iradesine demokrasiye kumpas kurmaya başladılar. YSK'deki bazı hakimlerle kurdular. Onların yüzünü bugün size göstereceğim. Demokrasi adına utanırlar mı çocukların adına utanırlar mı bilmiyorum. Kendilerine hakim dendikleri için utanırlar mı onu da bilmiyorum.



Esen rüzgara göre gelen talimata göre karar veren bir YSK istemiyoruz. gelen şikayet üzerine 39 ilçede tüm oylar sayıldı. bir oy bile kalmadı. Sonuç Ekrem İmamoğlu.6 İlçede bütün sandıkları sayacağız dediler buyrun dedik . Bütün oylar ssandı değişen bir şey oldu mu? hayır



Baktılar değişmiyor büyükçekmeceyi savcısı kaymakamı evlere baskın yapıp sahte tutanak tutmaya başladılar. Milletvekillleri arkadaşlarımız o evlere gittiler tutanakları buldular. İtiraz edecekleri bir şey kalmadı.



Sondajla sayacağız Peki dedik. 57 sandığı beyler oturdular saydılar sonuç yine değişmedi. 41 bin kısıtlı var dediler. Seçim sonuçları bunları etkiler dediler. Normalde bu siyasi partilerde olmaz. 766 kısıtlı çıktı.



22 ilçede sondajla belli sandıkları alacağız ve yeniden sayacağız dediler. YSK tarihinde böyle bir şey yoktur ama yaptılar. Kendileri seçti 57 sandık, sonuç yine değişmedi. 41 bin kısıtlı var dediler. Bunların ayılması lazım dediler. Kısıtlı listeleri bizde yok. Normalde hiçbir partide olmaması gerekir. Kimse teslime dilmiş, devletin vicdanına teslime dilmiş. Birilerinden aldıkları dokümanları sayacağız dediler. Sayın dedik. Baktılar bu iş olmuyor. Ne yapacağız, efendim şimdi sandık kurullarının oluşumunda bir hata var dediler. İyi de biz sandık kurullarını oluşturmadık Ak Parti de oluşturmadı.



Bunu gerekçe göstererek verilen mazbatayı iptal ettiler. Hâkim dediğin adam verdiği kararın arkasında duran adamdır. Hâkim dediğin adam esen rüzgâra göre yön değiştirmez. Hâkim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasal baskılara boyun eğen kişi değildir. Hakim dediğin kişi budur. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz.



İtirazların gerekçesi ne. Hani rahmetli aziz nesin olsaydı birkaç tane kitap çıkarırdı burada. CHP yapmadı bu kumpası CHP yapmadı diyor. Çok şükür bunu anlamışlar. Henüz bilmediğimiz birileri bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz. Bu cümleyi anladınız mı? Bilmiyorum ama o 7 hâkim anladı bunu. Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorum onun için itiraz ediyoruz. Nasıl olur da CHP kazanır. Ne oluyor peki oturuyorlar iptal kararını veriyorlar. YSK’nın içinde çete mensubu sözde 7 tane hakim. AK Partili yöneticiler devam ediyor. İstanbul’da bir şeyler oldu ama sandık başında oldu. Doğru bir şey olsa İstanbullu Ekrem İmamoğlu’nu seçti. Daha ne olsun. Değerli bir gazeteci var Sayın Deniz Zeyrek; 'Seçimleri iptal ettirmek isteyen gruptan yola çıkarak o grup arka kapı tabir edilen kapılardan lobicilikle YSK’yı yönlendirmeye çalışıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden Ak Parti’ye tavsiyelerde bulunduğunu duyuyorum’ diyor.



Biz bunları gözlüyoruz. Biz bunun için YSK’ya bir çağrı yaptık Akşener’le birlikte iki kez bu çağrıyı yaptık. 7 madde halinde bu çağrıyı yaptık. Birinci madde; ‘YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı karalara uymak zorundadır’ dedik. Devletin gücünü kullanarak yasa dışı itiraz için gerekçe üretiyorsan YSK bunu reddetmelidir dedik. Üçüncü madde, YSK iktidar sahiplerinin yani egemen güçlerin YSK üzerinde kurduğu baskılara boyun eğmeme zorundadır. YSK dik ve onurlu durması gerekir çünkü onun cübbesinde düğme yoktur. YSK, seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır. Beşinci madde; YSK, hukukun üstünlüğünü mü iktidar sahiplerinin üstünlüğünü mü savunacaktır. Buna karar vermelidir. Ve YSK hukukun üstünlüğünü esas alarak karar vermek zorundadır. Bunu hatırlattık. Altıncı madde; YSK’da altıncı madde mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istedikleri mi var. Bugün gelinene noktada YSK içinde iktidar sahiplerinin taşeronları vardır. YSK haram yemeyi kabul etti. Kul hakkı yemek ne zamandır beri hakimlerin görevi oldu. Biliyorum bunu söyledim diye tazminat davası açacaklar. Açmazsanız namertsiniz.



Orada da mühürsüz oyları geçersiz saydılar. O çete hala orada yuvarlanmış durumda



Seçim yenilenirse 39 ilçede hepsinde yenilenir. Neden sadece büyükşehir belediyesi? Çünkü sandık aynı sandık. Belediye meclis üyeleri aynı, peki arkadaş sen neye göre karar veriyorsun. Mazbatanı geri alıyorum diyorsun, niçin? Çünkü talimat geldi, ben de çete mensubuyum, ben de gereğini yapmak zorundayım.’ Sen hâkim değilsin’ Seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık, kurul aynı kurul. Hepsi a7y6nı ama tek bir şey iptal edildi. Bunun için de bana diyorlar ki ‘hukuka saygı duyun.’ Bu hukuka saygı göstermek adaleti kabul etmemek demektir. Bu gerçekler hepimizin önünde duruyor. Şimdi, CHP olarak hiç kimse şunu unutmasın hangi partiye üye olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, benim vatanımda beraber yaşıyorsa demokrasiyi birlikte savunacak sahi çıkacağız. O nedenle ben bu milletin, İstanbulluların vicdanına sesleniyorum, sevgili kardeşim hangi görüşten olursa olsun YSK’ya güvendin, attığım oya birileri sahip çıkar dedin ve gittin oy kullandın. Sandıklar, açıldı günlerce sayım yapıldı. Sadece bir kişi çıktı o kişinin adı da Ekrem İmamoğlu. Milyonlarca kişi sandığa gidip oy kullandı. Vatandaşın oy kullanırken yaptığı bir sahtekarlık var mı? Yok. Heyet orada, sandık kurulu orada olana bakıyorlar. Sayımlar yapıldı her partiden insanlar var orada. Neye kime göre iptal ediyorsun? Milletin vicdanı kanıyor. Adaletsizlik karşısında susan dilsiz şeytandır.



Hangi dinde vardır birinin hakkını gaspetmek. Hangi hakimlikten bahsediyorsunuz? Taşerondan hakim olmaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenden hakim olmaz. Hakim adalet gelsin diye her türlü mücadeleyi yapan ve her türlü riski göze alan insandır.



Bu karar seçmen iradesini reddetmişlerdir. Bir tek seçmenin sahte oy kullandığını tespit edemezler. Ben İstanbulluların vicdanına sesleniyorum eğer vicdan taşlıyorsan bu YSK’daki çetelere ders vermek zorundasın. O çeteler hukuku katlettiler. Milletin iradesini yok saydılar ve birilerine yaranmaya çalıştılar. Siz tarihin önünde, çocuklarının önünde suçlusunuz. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar kötü bir miras bırakamaz. Cinayetin bir failleri var, bir de azmettirenleri var. İkisi de belli. Ben yine her şeye karşı bu milletin ferasetine, sağduyusuna, ahlakına güveniyorum. 23 Haziran’da da bu millet bir tarihi yeniden yazacak. AYM Başkanı güzle bir konuşma yapmıştır; ‘Hakim hiçbir şart ve ahval altında aklını ve vicdanını başkasına emanet etmez. Aklını ve vicdanını başkasına emanet ettiyse ona hâkim denemez.’ Çocuklarının yüzüne bakamayacak onlar.



Bu çete mensuplarını bu milletin vicdanına emanet ediyorum. En büyük yargılama da odur zaten. Ekrem İmamoğlu, CHP’nin adayı değildir bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun adayıdır bu saatten sonra.



Ekrem İmamoğlu, bu saatten sonra CHP’li değil 16 milyon insanın Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Bütün bu adaletsizlikleri görüyoruz. Bakınız ne yaptı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını veren kim? Hakimler. Mazbatasını alan kim? Yukarıdaki çete. Ve Sesçime gideceğiz. Ne yaptı bu kısa süre içinde su ücretlerinde indirim yaptı, km çim? Herhalde zenginler için değil fakir fukara için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli’ye kapak olsun diyorum.



Öğrencilerin aylı kartını 85 liradan 50 liraya indirdi. Halktan yana. Dini bayramlarda otobüslerde indirim vardı, bedava olacak dedi. Ve kendisi şunu söylüyor, Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı.



İmamoğlu bir kişiden talimat almayacak, Saray’dan talimat almayacak, 16 milyon İstanbulludan talimat alacak. Ekrem İmamoğlu Ankara’dan talimat almayacak, halkın sesi olacak, halkla beraber mücadele edecek. Her kuruşun hesabını verecek. Harcanan her kuruşun hesabını verecek. İstanbul’da hiçbir yerde hiçbir çocuk yaptığına aç girmeyecek. Söz verdi, ayrımcılık yapamayacak.



Madem bir kez daha yenilemek istiyorsunuz diyorum ki o YSK’daki çetelere, istediğin kadar yap biz bu seçimden galip çıkacağız. O 7’li çeteye söylüyorum, gücünüzü nereden alırsanız alın, hiçbir şekilde sizin gücünüz bizi etkilemez çünkü bizim gücümüzü halktan alıyoruz. Saray’dan güç alanlar bir gün hesap verecektir. Adaleti satanlar yarın göreceksiniz tarih neler yazacak. Biz bütün bunları biliyoruz. Biz hakkı hukuku adaleti savunurken de bu gerekçeyle savunuyoruz."



ulusal.com.tr