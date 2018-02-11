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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cuma Karavar'a FETÖ soruşturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cuma Karavar’a yönelik, FETÖ soruşturması açıldı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cuma Karavar'a FETÖ soruşturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden sorumlu genel başkan danışmanı Cuma Karavar’a yönelik, FETÖ soruşturması açıldı. Soruşturmanın, Karavar’ın Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği’nde başkan yardımcılığı yaptığı dönemdeki sözleri nedeniyle açıldığı öğrenildi.

Karavar’ın 2014’teki bir konuşmasında dönemin Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek “Bu eğitim camiasına yardım etmiyorsak, bari kendilerine engel olmayalım. Ben bir kez daha bu camiaya minnettarım” ifadesini kullandığı iddia edilmişti.



Gazete Habertürk’ten Caner Aktan'a konuşan Karavar, “Konuşmayı ben yapmadım. Çocuklarımı 2007’de FETÖ’nün okullarından aldım” dedi. Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ’nün akademik yapılanmasına ilişkin davada “silahlı terör örgütü üyeliğinden” 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğl #Cuma Karavar #fetö #fetö soruşturması
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