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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a FETÖ'den hapis cezası

Tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada mahkeme, sanıklara 7 yıl ile 10,5 yıl arasında hapis cezası verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatların son sözlerinden sonra verdiği aranın ardından, davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası verdi.

Gürsul'a verilen bu cezayı yarı oranında arttırarak 10 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, ayrıca sanığın duruşmalardaki  davranışları ve pişmanlığını dile getirmemiş olması nedeniyle hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Diğer sanıklar, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail, Uğur Tuncel, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Turgay Atasoy'a yine aynı suçtan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, Atasoy'un duruşmalardaki davranışları ve savunmalarını lehine takdiri indirim nedeni sayarak, sanık hakkında verilen bu cezayı 7 yıla indirdi.

Mahkeme, ayrıca tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamı ile tutuksuz 3 sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının devamını kararlaştırdı.
Bu arada, Fatih Gürsul'un MİT TIR'larının durdurulmasında görev alan askerlerin imamlığını yapan Süleyman Gürbüz ile ByLock'ta kurulan aynı grupta yer aldığı öğrenildi.

Adana ve Hatay'da 2014'te durdurulan Mit TIR'larına ilişkin,  "TIR'ları durduran askerlerin imamı" olduğu belirlenen ve Ağustos ayında Mersin'de gözaltına alınan Gürbüz, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek'', ''devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #kılıçdaroğlu #Fatih Gürsul
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