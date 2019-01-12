Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü köşesinde CHP'nin İzmir adayını yazdı

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü köşesinde CHP'nin İzmir adayını yazdı



Önkibar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisine tuzak kurduğunu, Tuncay Özkan'ı son ana kadar bekleteceğini ve emrivaki yapmak istediğini yazdı.



Önkibar son olarak "Kılıçdaroğlu ile Özkan cevap gönderirse sütunumuz açıktır..." dedi.



Sabahattin Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle;

CHP İzmir milletvekilinin telefonda söylediklerinden satırbaşları:

- Sabahattin Bey, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisine İzmir’de tuzak kuruyor.

- İstanbul ile Ankara adayları bile belli iken, favori olduğumuz İzmir’de adayın ısrarla açıklanmaması bu tuzağın kanıtı.

- Kemal Bey’in adayı Tuncay Özkan’dır.

- Ancak Özkan ismine başta Aziz Kocaoğlu olmak üzere eski-yeni bütün İzmir örgütü şiddetle karşıdır. Malum, Tuncay Bey ‘Biz Kaç Kişiyiz’ hareketi ile yakın geçmişte CHP İzmir örgütünden binlerce ismi noter aracılığı ile partisinden koparmıştı.

- Kemal Bey, Tuncay Özkan’ı son ana kadar bekletip alıştıra alıştıra emrivaki yapmak istiyor.

- Şimdi açıklasa bütün İzmir’in ayağa kalkacağını biliyor.

- Başta Sayın Aziz Kocaoğlu olmak üzere bütün İzmir CHP, Tuncay Özkan’dan nefret ediyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bunun yakın tanığı.

- Kemal Bey, Tuncay Özkan’ın açıklanması durumunda Aziz Bey’in bağımız veya DSP’nin adayı olabilme olasılığını dikkate alıp adaylık açıklamasını son dakikaya bırakıp dayatmak istiyor.

- Sayın Kılıçdaroğlu’nun Tuncay Özkan’ı tercih sebebi ise onun HDP ile gizli ilişkileri yürütmesi ve HDP’nin CHP içinde en güvendiği birkaç isimden biri olmasıdır.

- Açıkça söylüyorum Tuncay Özkan ile İzmir’i kaybederiz zira hiçbir Atatürkçü Selahattin Demirtaş’ın postacısına oy vermez...

Açıklamalar bunlar... Kılıçdaroğlu ile Özkan cevap gönderirse sütunumuz açıktır...





ulusal.com.tr